Al Circolo dell’Unione il medievalista Luca Maffi racconta il ciclo romanico del Duomo

Mercoledì 4 marzo alle 18, il Circolo dell’Unione ospiterà il medievalista Luca Maffi che parlerà del ciclo romanico scolpito per il Duomo di Piacenza. Durante l’incontro, Maffi illustrerà i dettagli delle sculture e delle decorazioni presenti nel monumento, analizzando le caratteristiche artistiche e storiche di questa fase del ciclo romanico. L’evento è aperto al pubblico interessato alla storia e all’arte medievale.

Mercoledì 4 marzo alle ore 18 il Circolo dell'Unione ospiterà il medievalista Luca Maffi che illustrerà il "Ciclo romanico scolpito per il Duomo di Piacenza: esegesi per pochi eletti o bibbia dei poveri?". Fondata nel 1122, la Cattedrale di Piacenza può vantare ancor oggi un programma scultoreo di estremo interesse iconografico, non sempre però comprensibile nella sua interezza. Con l'aiuto dell'esegesi patristica, è ora possibile provare ad offrirne una visione unitaria e completa.