Aggressione al centro commerciale tensioni a causa dell' inchiesta sui presunti maltrattamenti in asilo

Ieri mattina, in un centro commerciale della città, un uomo è stato colpito al volto con un pugno da un altro individuo. La scena si è svolta tra le gallerie del “I Sanniti”, all’interno di un’area frequentata da clienti e passanti. L’aggressore ha agito senza esitazioni, scatenando una breve scena di tensione. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

Lo ha incrociato ieri mattina tra le gallerie del centro commerciale “I Sanniti” e, senza esitazione, lo ha colpito al volto con un pugno. A sferrare l’aggressione è stato il padre di uno dei bambini coinvolti nell’inchiesta sui presunti maltrattamenti avvenuti in un asilo gestito da una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti maltrattamenti all'asilo "Battistine": sospesa una maestra, presentati nuovi filmatiIl Tribunale del Riesame ha modificato le misure cautelari in atto nei confronti di una maestra 36enne, originaria della provincia di Avellino,... Presunti maltrattamenti all’asilo, indagate davanti al gip: tensione e rabbia dei genitori fuori dal TribunaleSi sono presentate questa mattina davanti al Tribunale di Benevento le cinque indagate nell’inchiesta sui presunti maltrattamenti all’asilo delle... Approfondimenti e contenuti su Aggressione al centro commerciale... Temi più discussi: Accoltellato alla cassa del supermercato, l'aggressore condannato a quindici anni; Un affronto aprire la sede di Forza Nuova in un centro commerciale; Rissa tra stranieri con machete, martello e storditore elettrico nel parcheggio del centro commerciale. La polizia blocca un 25enne tunisino; Aggressione al vigilante dopo il furto al supermercato: arrestato. Branco di 12enni insulta uomo in diretta social al centro commercialeUn gruppo di ragazzini, tutti di età inferiore ai 12 anni, ha preso di mira un uomo di circa 60 anni nei pressi di un centro commerciale nel quartiere Miano, a Napoli. Uno dei minori ha avviato una di ... ilfattovesuviano.it Aggredisce un giovane in pieno centro ad Ancona, 20enne raggiunto dal Daspo urbano per due anniUn ventenne è stato colpito da daspo urbano per aggressione a novembre in centro ad Ancona: vietato l’accesso ai locali pubblici per due anni. virgilio.it Pestato in strada con insulti e sputi perché gay: Alessandro Ansaldo, 25 anni, è finito in ospedale con fratture al volto e un trauma cranico. Per l’aggressione avvenuta nella notte a Roma sono stati arrestati tre 17enni: per il gip avrebbero agito per “mera sopr - facebook.com facebook Aggressione a un maestro, chiesti un anno e otto mesi per Don Ali. Riprese l'agguato e lo diffuse sui social, sentenza il 25 marzo #ANSA x.com