Aggrediti dal loro pitbull | un uomo e una donna finiscono in ospedale

A Lacco Ameno, un uomo di 54 anni e una donna di 43 sono stati ricoverati in ospedale dopo essere stati aggrediti dal loro pitbull. I carabinieri della stazione di Barano sono intervenuti questa sera presso il nosocomio cittadino per soccorrere le due persone. Le forze dell’ordine hanno condotto i rilievi necessari sul luogo dell’accaduto.

Paura a Lacco Ameno dove questa sera, i carabinieri della stazione di Barano sono intervenuti presso l'ospedale cittadino per due persone conviventi - di 43 e 54 anni - aggredite dal loro cane pitbull. L'uomo (con ferite alla gamba destra e all'avambraccio sinistro) e la donna (con ferite all'avambraccio destro), sono stati trasportati dal 118 al pronto soccorso, dove rimangono in osservazione. Non sono in pericolo di vita.

