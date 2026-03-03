Aggrediscono e rapinano un giovane fuori dalla chiesa | arrestate altre quattro persone

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Verbania hanno arrestato quattro giovani tra i 19 e i 23 anni, accusati di aver rapinato e aggredito un 24enne fuori da una chiesa. L’episodio è avvenuto il 20 gennaio e ha coinvolto un gruppo di ragazzi che ha malmenato e sottratto effetti personali alla vittima. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato i sospetti nelle ultime ore.

Altri quattro arresti per rapina aggravata e lesioni.Nei giorni scorsi i carabinieri di Verbania hanno infatti fermato quattro giovani tra i 19 e i 23 anni, responsabili dell'aggressione avvenuta lo scorso 20 gennaio a Verbania, dove un 24enne è stato malmenato e derubato fuori dalla chiesa di.