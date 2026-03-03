Fino a lunedì 16 marzo, gli insegnanti possono iscriversi o aggiornare la propria posizione nelle GPS, le graduatorie provinciali per le supplenze. L'aggiornamento riguarda anche le novità del sistema per il 2026, con spiegazioni su come compilare correttamente la domanda. Martedì 3 marzo alle 14:30 si terrà un question time in diretta con un rappresentante sindacale per chiarimenti sui cambiamenti.

Temi più discussi: Aggiornamento GPS, pubblicato dal MIM un avviso contenente la correzione di alcuni refusi nell'Ordinanza Ministeriale 27 del 16.2.2026; Pubblicate le prime FAQ su GPS e Graduatorie d'Istituto 2026/27 e 2027/28; Terza batteria di FAQ sulla procedura di aggiornamento delle GPS. Aggiornata la sezione del sito MIM; Aggiornamento GPS 2026, tutte le novità spiegate: così si compila la domanda. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) LIVE Martedì 3 marzo alle 14:30.

GPS 2026, nell’inserimento per la prima volta in prima fascia, si potranno inserire i servizi già prestati in seconda? Risponde l’espertoLe domande per l’aggiornamento delle GPS per il biennio 2026-28 sono aperte. Dal 23 febbraio fino alle 23:59 del 16 marzo sarà possibile compilare l’istanza. Nel corso della diretta della Tecnica risp ... tecnicadellascuola.it

Aggiornamento GPS 2026/27 e 2027/28, online la pagina del Ministero con tutte le informazioni utiliIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibile la pagina dedicata all’aggiornamento e rinnovo biennale delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di I e II fascia e delle corr ... orizzontescuola.it

