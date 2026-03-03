Durante il consiglio comunale, è stato annunciato l’impiego di agenti a piedi nei quartieri e un progetto per installare altre 25 telecamere di sorveglianza. L’opposizione ha evidenziato alcune lacune nei sistemi di sicurezza attuali, mentre la sindaca ha dichiarato che l’obiettivo non è solo reprimere, ma anche prevenire. Nessun altro dettaglio è stato fornito durante la discussione.

CONSIGLIO COMUNALE. Sicurezza, l’opposizione: ci sono falle. La sindaca: «Non solo repressione, ma prevenzione». Duro botta e risposta sui lavori per il Villaggio di Comunità all’ex Sacro Cuore. Il caso dell’edicolante di largo Belotti aggredita lo scorso 24 febbraio con una mazza da un malintenzionato finisce in Consiglio comunale, portato dalla consigliere di Fratelli d’Italia Cristina Laganà con un ordine del giorno sulla sicurezza in città. «Non può essere archiviato come episodio di micro-criminalità, bisogna affrontarlo con onestà intellettuale e fermezza – denuncia la consigliera -. Esiste un legame tra degrado urbano, declino del commercio e insicurezza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Agenti a piedi anche nei quartieri e un progetto per altre 25 telecamere»

Arruolati 5 nuovi agenti organico a 25 unità: "Quartieri piu controllati"Alcuni sono alla loro prima esperienza, altri invece hanno già prestato servizio altrove.

Roma: controlli nei quartieri Aurelio e Cornelia, 5 persone arrestate e altre 3 denunciateControlli straordinari dei Carabinieri a Roma: arresti e sanzioni nel quartiere Aurelio e Cornelia.

Contenuti utili per approfondire Agenti a piedi anche nei quartieri e un...

Discussioni sull' argomento Agenti a piedi anche nei quartieri e un progetto per altre 25 telecamere; Maxi tamponamento in A1. Un morto e un 42enne grave. Feriti anche due agenti, si erano fermati per aiutare; Falsi verbali e depistaggi, così i tre poliziotti arrestati per spaccio a Roma coprivano le loro tracce; Piombino, nasconde droga nell'auto e a casa: denunciato.

«Agenti a piedi anche nei quartieri e un progetto per altre 25 telecamere»Sicurezza, l’opposizione: ci sono falle. La sindaca: «Non solo repressione, ma prevenzione». Duro botta e risposta sui lavori per il Villaggio di Comunità all’ex Sacro Cuore. ecodibergamo.it

Il questore di Ancona dà il benvenuto a nuovi agenti e vice ispettori. Capocsa, "contribuirà a rinforzare organico per prevenzione, contrasto reati e prossimità" #ANSA x.com

I FATTI - Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, a seguito della denuncia della vittima, in preda alla disperazione per le continue vessazioni e richieste estorsive da parte dei due indagati, hanno portato all’emissione d facebook