Affide a Mercanteinfiera obiettivo educazione finanziaria sui beni preziosi

Un evento dedicato all’educazione finanziaria sui beni preziosi si svolge a Parma, dove si concentra l’attenzione sulla rivalutazione del patrimonio fisico. L’iniziativa è organizzata da “Mercanteinfiera” e mira a informare i partecipanti sull’andamento delle quotazioni dell’oro, che quest’anno hanno toccato nuovi massimi storici. L’obiettivo è fornire strumenti per comprendere meglio il valore dei beni preziosi in un contesto economico in evoluzione.

Crisi Iran, Manfredi: Napoletani a Dubai, tutti al sicuro. Situazione sotto controllo PARMA (ITALPRESS) – L’attuale scenario economico, segnato anche dalle quotazioni dell’oro che hanno raggiunto nuovi massimi storici anche quest’anno, sta spingendo sempre più italiani a rivalutare il proprio patrimonio “fisico”. Tuttavia, secondo le ultime rilevazioni di BVA Doxa per Affide, oltre l’80% dei possessori di preziosi in Italia non ne conosce il reale valore. In questo contesto, Affide annuncia la sua partecipazione a Mercanteinfiera (Fiere di Parma, 7-15 marzo, Padiglione 4 – Stand A041), con l’obiettivo di concentrare la propria presenza sull’educazione finanziaria relativa ai beni preziosi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Educazione civica ed educazione finanziaria: il contributo di AIEF nei percorsi scolasticiDa oltre dieci anni AIEF – Associazione Italiana Educatori Finanziari – collabora con le scuole italiane nella progettazione e realizzazione di... A Corleone nasce la curvatura economico finanziaria nel Liceo Scientifico: accordo tra IISS Don Colletto e Banca d’Italia: un accordo innovativo per l’educazione finanziariaÈ un accordo innovativo quello sottoscritto a Palermo tra la Filiale regionale della Banca d’Italia e l’IISS Don Colletto di Corleone guidato dalla...