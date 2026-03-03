Affari Tuoi ospiti a sorpresa scatenano il caos in studio | De Martino allibito

Durante la puntata del 3 marzo 2026 di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, sono stati ospiti inaspettati a sorpresa, scatenando il caos in studio. La concorrente proveniente dalla Brianza, con il pacco numero 19, era accompagnata dal compagno, e la presenza di questi ospiti ha creato momenti di confusione durante la trasmissione.

Nuova puntata, nuove speranze e - purtroppo - nuove delusioni ad Affari Tuoi. Nella serata del 3 marzo 2026 il game show di Rai 1 guidato da Stefano De Martino ha accolto in studio Paola, concorrente della Brianza con il pacco numero 19, accompagnata dal compagno Andrea. In platea arrivano anche i The Jackal, ospiti d'eccezione che presentano il loro nuovo progetto televisivo e che, soprattutto, trasformano lo studio in un piccolo luna park. Ma se l'atmosfera è stata frizzante, la partita si è rivelata tutt'altro che fortunata. The Jackal scatenati ad Affari Tuoi Dopo la puntata precedente che aveva visto protagonista l'Umbria, la serata del 3 marzo ad Affari Tuoi si apre con la new entry della regione, direttamente da Spoleto.