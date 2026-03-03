Affari Tuoi non fanno un cazz*** | che lavoro fanno Paola e Andrea

Martedì 3 marzo è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Durante la trasmissione sono stati mostrati i lavori di Paola e Andrea, i concorrenti in questa edizione. Le loro professioni sono state descritte come poco significative, senza approfondimenti ulteriori. La puntata ha proseguito con le consuete sfide tra i partecipanti.

Oggi, martedì 3 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Umbria. Si chiama Sara, viene da Spoleto e nella vita lavora in un negozio di abbigliamenti. La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Lombardia. Si chiama Paola, viene dalla Monza-Brianza, ha 26 anni e nella vita è una content creator. Si è sposata da quasi due anni. E il marito ha deciso di accompagnarla ad Affari Tuoi. Lui si chiama Andrea, ha 27 anni, viene da Milano e nella vita si occupa di trading. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

