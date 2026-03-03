affari tuoi herbert ballerina collassa a terra davanti a tutti

"Non gliela dare, non la perdere!": Stefano De Martino urla, ma nel momento clou di Affari tuoi, il quiz show dell' access prime time di Rai 1, il disturbatore Herbert Ballerina la combina grossa e collassa letteralmente sul pavimento dello studio. La gag sembra studiata a puntino per rendere meno "drammatico" il finale di partita. De Martino tira una pallina a Herbert, che però se la lascia scappare subito. Gennarino rapace si avventa, la addenta e scappa, con il povero Ballerina che rotola in terra nel tentativo vano di fermare il cagnolino, tra le risate di pubblico e pacchisti. "Sono Herbert Ballerina da Campobasso, io so scrivere in coreano: sono un coreografo ", aveva esordito il comico molisano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

