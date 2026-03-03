Affari sporchi e soldi riciclati | 400mila euro sequestrati a un bresciano su conti correnti in Croazia

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia ha sequestrato circa 400mila euro su conti correnti in Croazia appartenenti a un uomo residente nella provincia. L’operazione è stata condotta su disposizione della Procura Generale di Brescia. L’intervento riguarda fondi che, secondo le autorità, sono collegati a traffici illeciti e riciclaggio di denaro. Nessun dettaglio sulle origini dei soldi è stato comunicato.

Brescia,3 marzo 2026 – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia, su disposizione dalla Procura Generale di Brescia, ha eseguito la confisca di circa 400mila euro nei confronti di un bresciano, giacenti su dei conti correnti in Croazia. Il provvedimento nasce da un'attività investigativa, coordinata dalla Procura Distrettuale Brescia, che ha permesso di individuare e smantellare un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali, i cui profitti venivano riciclati all'estero con trasferimenti di denaro e depositi bancari intestati a meri "prestanome".

