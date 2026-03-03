Addio ad Andrea il sorriso che resta nel silenzio di una comunità
Una comunità piange la scomparsa di un ragazzo di 14 anni, il cui sorriso rimarrà vivo nei ricordi di chi lo conosceva. La perdita è stata annunciata ufficialmente, lasciando un vuoto tra amici, familiari e vicini, che si sono ritrovati a condividere il dolore nel silenzio. I corridoi delle scuole e le strade del quartiere sono ora più vuoti, segnati dalla mancanza improvvisa di un giovane.
Il dolore non ha voce. Si manifesta negli sguardi bassi, nei corridoi vuoti, nei gesti trattenuti. E quando colpisce la perdita di un ragazzo di appena 14 anni, il silenzio diventa assordante, specchio dell’impotenza di fronte a una morte che nessuno vorrebbe accettare. Alla scuola primaria di Montirone, dove Andrea Ferrari aveva trascorso gli anni dell’infanzia, ieri nessuno ha trovato le parole. Insegnanti, dirigente e alunni hanno scelto il raccoglimento. Sul cancello che affaccia sul cortile – lo stesso cortile dove Andrea aveva giocato – un cartello semplice e struggente: «Ciao Andrea, continua a sorriderci». Un messaggio che racchiude il ricordo più vivo di lui, quel sorriso che tutti evocano parlando sottovoce. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
