La Cgil e lo Spi ricordano con affetto Riccardo Tonini, scomparso di recente. La notizia è stata comunicata attraverso una nota ufficiale in cui si esprime il dolore per la perdita del compagno e si manifesta vicinanza ai suoi familiari. La famiglia, i colleghi e le organizzazioni sono stati informati della sua scomparsa e hanno espresso il loro cordoglio.

"Siamo profondamente addolorati per la scomparsa del compagno Riccardo Tonini vogliamo far sentire tutta la nostra affettuosa vicinanza ai suoi cari". A parlare sono le sezioni pistoiesi di CGIL e SPI-CGIL, per un toccante ricordo di Tonini, pilastro del mondo politico locale, scomparso all’età di 72 anni. "Con Riccardo se ne va un uomo di squisita gentilezza, dai modi di fare sempre pacati, mai sopra le righe, con una spiccata spiccata attenzione ai problemi della comunità e soprattutto con una particolare sensibilità verso i più deboli. Riccardo è stato un compagno di viaggio, leale e generoso, una persona di grande umanità, legato con profonda coerenza ai grandi valori della pace, della giustizia sociale, della solidarietà - affermano –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Tonini. Il bel ricordo di Cgil e Spi

