È morto a 84 anni Len Garry, uno dei membri storici dei Quarrymen, la band di Liverpool in cui suonarono John Lennon e Paul McCartney prima di formare i Beatles. Garry ha fatto parte del gruppo durante la fase del Merseybeat, un movimento musicale che influenzò la scena pop degli anni ’60. La sua morte segna la scomparsa di uno dei testimoni di quei primi anni della musica britannica.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla figlia Jane Garry sui social: "Mio padre è mancato a casa nelle prime ore di questa mattina" È morto a 84 anni Len Garry, storico membro dei Quarrymen, la band di Liverpool in cui suonarono John Lennon e Paul McCartney prima della nascita dei Beatles, in una stagione del Merseybeat che contribuì a plasmare la storia della musica pop. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla figlia Jane Garry sui social: “Mio padre è mancato a casa nelle prime ore di questa mattina”, ha scritto, raccontando che il musicista era stato ricoverato al Royal Liverpool Hospital per una sospetta infezione toracica, cui era seguita la diagnosi di polmonite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio a Len Garry, fondatore insieme a Lennon e McCartney dei Quarrymen

