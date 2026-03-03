Durante un podcast, Lele Adani ha commentato la recente vittoria del Napoli contro il Verona, sottolineando che l’allenatore ha ritrovato la sua connessione con Lukaku. Le sue parole si sono concentrate sulla prestazione del giocatore belga e sul ruolo che questa ha avuto nell’andamento della partita. Non sono stati fatti altri riferimenti o approfondimenti su altri aspetti della gara.

A Viva el Futbol: "Lukaku è uno che è sempre riuscito a incidere. Ricordiamo poi che c’è l’uomo dietro il calciatore, che passa sempre in secondo piano per chi non è stato negli spogliatoi o per chi vede solo una parte, quella che vedono tutti." Db Milano 28062022 - presentazione palinsesto Rai stagione 2022-2023 foto Daniele BuffaImage nella foto: Daniele Adani Intervenuto al podcast Viva el Futbol, Lele Adani ha così commentato la vittoria del Napoli ai danni del Verona. “Lukaku è un ragazzo che, voglio dire, comunque da sempre è riuscito a incidere. Addirittura quest’anno senza far parte mai della rosa perché infortunatosi nell’ultima... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Adani: “Contro il Verona Conte ha ritrovato la sua connessione sacra: quella con Lukaku”

Verona-Napoli, Conte: “Lukaku ha sofferto e soffre ancora!” poi parla del suo futuroAntonio Conte ha parlato nel post-partita ai microfoni di DAZN dopo il successo del suo Napoli contro il Verona.

Leggi anche: Adani: «Conte ha fatto maturare De Laurentiis. Hojlund e Lang prima di Conte, non conoscevano i recuperi difensivi»

Altri aggiornamenti su Verona Conte

Temi più discussi: Verona-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte conferma il tridente, c'è Politano dal 1'; Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Napoli: gioca Meret, Lukaku in panchina; Hellas Verona-Napoli LIVE, le formazioni ufficiali: Politano tornante, Bowie sfida Hojlund; Questo Napoli non muore mai: finali d'oro, ecco quanti punti ha guadagnato Conte dopo l'80'.

Napoli, il tecnico degli azzurri Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara contro il Verona. Le sue paroleNapoli, il tecnico degli azzurri Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara contro il Verona. Le sue parole Nel pre?partita della sfida tra Verona e Napoli valida per la 27ª giornata di ... calcionews24.com

Verona-Napoli 1-2, Lukaku la riprende nel finale: tre punti per ConteÈ il giorno di Verona-Napoli, match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri, ancora in trasferte, sono chiamati a riscattare la sconfitta contro ... ilmattino.it

La prestazione indegna di Verona e le dichiarazioni di Conte, c'è da riflettere... #Napoli - facebook.com facebook

Verona-Napoli, Conte: "Anno importante, mi sento un allenatore migliore" #SkySport #SkySerieA x.com