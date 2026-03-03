Adama Traoré bandito dalla palestra del West Ham | non potrà più allenarsi sollevando i pesi

L'allenatore del West Ham ha deciso di vietare ad Adama Traoré di allenarsi con i pesi nella palestra del club. Di conseguenza, il calciatore non potrà più utilizzare le attrezzature per aumentare la massa muscolare come faceva in passato. La decisione riguarda esclusivamente l'uso di questa struttura e non coinvolge altri aspetti della sua attività sportiva.

Adama Traoré Adama Traoré, chi è il giocatore culturista che piace al MilanIl Milan continua a cercare un rinforzo sulle fasce. I rossoneri nelle ultime ore hanno allacciato contatti con Jorge Mendes per parlare di Adama Traoré, esterno offensivo spagnolo il cui contratto ... sport.sky.it West Ham, altro colpo per la salvezza: ufficiale l'arrivo di Adama TraoréIl West Ham aggiunge un altro tassello alla sua rosa: ecco anche Adama Traoré per provare a centrare l'obiettivo della salvezza in Premier League. Sono davvero felice di essere qui, di poter aiutare ... goal.com