Ad Avellino l' esibizione dei Chronos Jazz 6th

A Avellino si è tenuto il concerto dei Chronos Jazz 6th, una band composta da sei giovani musicisti italiani nati tra il 1997 e il 2000. La formazione si distingue per la loro formazione accademica e per un’intensa attività concertistica che li ha portati sul palco. L’esibizione ha coinvolto il pubblico presente, offrendo un esempio di giovani talenti nel panorama jazz italiano.

Un progetto giovane in tutti i sensi! I Chronos Jazz 6th sono una formazione composta da 6 giovani musicisti italiani, tutti nati tra il 1997 e il 2000, uniti da una solida formazione accademica e da un’intensa attività concertistica. Nonostante la giovane età tutti i membri vantano già. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: LIVE Sinner-Alcaraz 1-2, Esibizione Seul 2026 in DIRETTA: nessun break ad inizio del match d’esibizione Gatto scomparso ad Avellino: l'appello dei proprietariOggi, 2 gennaio 2026, alle prime ore della mattina, un gattino è sparito in via Cascino, nel comune di Avellino.