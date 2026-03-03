Acireale collaborazione tra Diocesi e Udepe per trasformare la pena in percorso educativo

A Acireale, la Diocesi e l'Udepe di Catania hanno firmato un protocollo di intesa per rafforzare la collaborazione nei programmi di rieducazione e inserimento socio-lavorativo rivolti a persone in esecuzione penale. L’accordo mira a strutturare meglio le attività e a promuovere percorsi di recupero attraverso iniziative congiunte tra le due istituzioni. La firma rappresenta un passo importante nel campo della riabilitazione sociale.

È stato siglato un Protocollo di intesa tra la Diocesi di Acireale e l'Udepe di Catania (Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna), con l'obiettivo di rafforzare e rendere sistematica la collaborazione nell'ambito dei programmi rieducativi e di inserimento socio-lavorativo rivolti a.