Accused | un thriller scontato su un gioco di accuse e sospetti – Recensione

La dottoressa Geetika Sen è un chirurgo rinomato presso il Chapelstone General Hospital di Londra, sul punto di ottenere un’importante promozione che potrebbe dare una svolta alla sua carriera. Inoltre nella vita privata è prossima all’adozione di un bambino con la sua compagna Meera. Ma questa carriera così faticosamente costruita rischia di crollare da un momento all’altro quando una mail anonima arriva alla direzione dell’ospedale, accusandola di comportamento predatorio e molestie sessuali verso una paziente. La protagonista di Accused si ritrova ben presto nell’occhio del ciclone, giacché altri messaggi di un simile tenore arrivano ai piani alti e colleghi e superiori cominciano a evitarla, ritenendola già colpevole nonostante il processo sia ancora tutto da fare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

