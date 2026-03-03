A Villa d’Adda, una coppia ha tentato di pagare il mutuo con euro virtuali mentre i carabinieri erano presenti per un pignoramento. Quattro persone coinvolte sono state rinviate a giudizio. La situazione ha portato all’allontanamento dei militari, che sono stati cacciati dall’abitazione. La casa è stata descritta come un luogo che funziona come uno Stato a sé.

IL CASO. Coppia voleva pagare il mutuo con euro virtuali, i carabinieri erano lì per il pignoramento. «Non potete entrare, siamo protetti dall’Onu». I carabinieri, che per due volte si erano presentati nel corso di un procedimento di pignoramento per debito bancario, in quella villetta bifamiliare non ci avevano potuto mettere piede. I proprietari, una coppia di cinquantenni che all’epoca abitava a Villa d’Adda, avevano opposto questioni diplomatiche sostenendo che le loro pertinenze domestiche non fossero giurisdizione dell’Arma e, di conseguenza, dello Stato italiano, ma una specie di enclave di quello autoproclamato che loro chiamavano «Stato patronimico». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A Villa d’Adda: «Questa casa è uno Stato a sé». Militari cacciati, in 4 a processo

