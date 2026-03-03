A una migliore spesa sanitaria non servono tetti ma più efficienza

Recentemente si è parlato molto della spesa farmaceutica, con opinioni contrastanti sulla sua giusta entità. Alcuni sostengono che sia troppo elevata, altri che sia insufficiente, mentre si discute anche di come migliorare l’efficienza del sistema sanitario senza imporre limiti di spesa. La questione riguarda la gestione delle risorse e l’ottimizzazione delle procedure, senza coinvolgere decisioni di tetti alla spesa.

La spesa farmaceutica è troppo alta o troppo bassa? Nei giorni scorsi se ne è discusso molto. Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato è intervenuto per difendere alcune scelte del governo, tra cui il trasferimento di alcune classi di farmaci dalla distribuzione diretta ospedaliera al canale farmaceutico. Si tratta di una decisione ragionevole, che non incide sul consumo di tali specialità il cui utilizzo dipende dalla prescrizioni dei medici. Tuttavia, aiuta a mettere a fuoco un problema della nostra governance, cioè l'idea che il contenimento della spesa debba avvenire "per silos" e non guardando al funzionamento del sistema sanitario nel suo complesso.