A Torino Santa Rita un giocatore ha vinto 50mila euro al Superenalotto Superstar il 20 dicembre 2025, ma non ha ancora ritirato la vincita. La schedina vincente è stata verificata, ma l’importo non è stato incassato. La somma rimane quindi in sospeso e il vincitore non ha ancora richiesto il premio. La situazione è ancora da chiarire.

A Torino c'è un giocatore sbadato che ha vinto 50mila euro al concorso Superenalotto Superstar lo scorso 20 dicembre 2025 e che non ha ancora incassato il premio. Come comunica Sisal, è l'unico in Italia a non avere incassato la vincita sui 300 che l'hanno ottenuta. Per farlo avrà tempo fino al prossimo 20 marzo dopodiché, come da regolamento, il premio di intenderà non ritirato. La giocata è stata effettuata nella tabaccheria di via Barletta 110. Per scoprire se si è tra i vincitori, occorre verificare i codici alfanumerici univoci relativi all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco e, per poter chiedere la riscossione della vincita, rispettare la data di scadenza è fondamentale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Un brianzolo ha vinto 50mila euro al SuperEnalotto ma non ha mai ritirato il premio (e sta per scadere)

Altri aggiornamenti su Torino Santa Rita

Temi più discussi: A Torino Santa Rita un giocatore ha vinto 50mila euro al Superenalotto Superstar, ma non ha incassato la vincita; Servizi ASL in Circoscrizione 2: mantenuti anche con spostamenti; Da Philadelphia al Piemonte sulle tracce di un partigiano: l’appello di Melissa per ricostruire la storia del bisnonno scomparso a Torino; Addio multe per la riga bianca: Torino grazia 100mila automobilisti, ma il rosso è una stangata.

Pizzeria Santa Rita: la miglior pizza a Torino nel cuore del quartiereScopri la pizzeria Santa Rita a Torino: ingredienti freschi, pizze napoletane e opzioni senza glutine. Gusto e qualità a due passi da casa Tra le vie tranquille e accoglienti del quartiere Santa Rita, ... torinoggi.it

Torino, trovato morto in strada accoltellato al collo. La scientifica sul postoAveva 58 anni. Veniva dalla Repubblica Ceca. Qual è la storia del dentista che ha scelto Torino per togliersi la vita in uno dei quartieri più popolosi della ... lastampa.it

Torino, quartiere Santa Rita: un uomo trovato morto SGOZZATO in strada, scena degna dei peggiori bar di Caracas… però tranquilli, l’insicurezza è solo percepita, vero facebook