A Gropparello in consegna i nuovi contenitori per i rifiuti

A Gropparello sono stati consegnati i nuovi contenitori per i rifiuti. L’operazione fa parte di un progetto avviato dall’Atersir, che ha affidato a Iren il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale di Piacenza. L’Amministrazione Comunale ha collaborato in questo processo, che mira a migliorare la distribuzione e l’efficienza del servizio ambientale.

Con l’affidamento in concessione ad Iren del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Piacenza, Atersir, Iren e Amministrazione Comunale hanno ora avviato una serie di azioni che consentiranno una gestione ancora più efficace dei servizi ambientali. In linea. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Castellarquato, i giorni e gli orari per il ritiro dei nuovi contenitori dei rifiutiEcco le date del punto ambiente temporaneo attivo nel Comune di Castellarquato per il ritiro dei materiali indispensabile alla raccolta differenziata... Leggi anche: Raccolta differenziata, a Mercato San Severino i nuovi contenitori