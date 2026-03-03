8 marzo tutti i giorni Democratiche in piazza a Ortona

Il coordinamento delle Democratiche del circolo Pd di Ortona organizza un evento pubblico in piazza della Repubblica il 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna. L’appuntamento si svolgerà dalle 10 alle 13 e si ripete ogni giorno, secondo quanto annunciato. La manifestazione mira a sensibilizzare su temi legati alle pari opportunità e ai diritti femminili.

Una mattinata di approfondimento, parole, immagini e musica per abbattere le disparità di genere e onorare la Costituzione Il coordinamento delle Democratiche del circolo Pd di Ortona, in occasione della Giornata internazionale della donna, il prossimo 8 marzo, promuove un evento pubblico in piazza della Repubblica dalle 10 alle 13. L’iniziativa, “8 marzo tutti i giorni”, nasce con l'obiettivo di trasformare la celebrazione in un momento di riflessione concreta sulla disparità di genere che ancora persiste nella nostra società per andare oltre le mimose e le ricorrenze che durano un giorno con l’obiettivo di costruire politiche volte alla piena attuazione degli articoli 3 e 37 della Costituzione che sanciscono l’uguaglianza dei cittadini e la parità di diritti per le lavoratrici. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

