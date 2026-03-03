8 marzo al conventino lo spettacolo sulle donne ai margini

Il 8 marzo al Conventino a Firenze si terrà uno spettacolo dedicato alle donne che, nel corso della storia, sono state escluse dai racconti ufficiali. L’evento mette in scena storie di donne che hanno vissuto ai margini, spesso ignorate o dimenticate, offrendo uno sguardo diverso sulla loro presenza e ruolo nel passato. L’iniziativa vuole portare alla luce figure di donne che normalmente non trovano spazio nei libri di storia.

Firenze, 3 marzo 2026 – Le donne della storia rimaste però ai margini della storia. Sembra un gioco di parole ma l'evento dell'8 marzo alle ore 18 nella Sala Masaccio del Conventino (via Giano della Bella 20, Firenze), dal titolo “Memorie, plurale femminile", è interessante perché capace di restituire spazio e parola alle figure femminili rimaste ai margini della narrazione ufficiale. La conferenza-spettacolo è di Lisa Capaccioli. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Case della Memoria e dall’associazione Donne Ganze, è promossa da Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana e sarà proposta per l’inserimento nel calendario “Marzo Donna” del Comune di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

