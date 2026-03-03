Il 3 marzo si ricorda Santa Teresa Eustochio Verzeri, fondatrice delle Figlie del Sacratissimo Cuore di Gesù, un istituto dedicato all'educazione delle orfane. Nel corso della sua vita, scrisse migliaia di lettere rivolte alle sue allieve e alle persone coinvolte nel suo operato, lasciando un’impronta significativa nel settore dell’educazione e dell’assistenza sociale. La sua opera si concentrò principalmente sulla cura delle ragazze orfane.

Santa Teresa Eustochio Verzeri è la fondatrice dell’Istituto delle Figlie del Sacratissimo Cuore di Gesù: si dedicò all’educazione delle orfane e sono migliaia le lettere che scrisse. È a Bergamo che nasce, il 31 luglio 1801, primogenita dei sette figli di Antonio Verzeri e della contessa Elena Pedrocca-Grumelli. Cresce educata cristianamente dalla madre, che era molto devota. Poi, ha come direttore spirituale il Canonico Giuseppe Benaglio, Vicario Generale della Diocesi di Bergamo. Santo di oggi 3 marzo: Santa Teresa Eustochio Verzeri, religiosa e fondatrice di un Istituto per l’educazione delle orfane La sua scelta vocazionale è presa dopo un lungo e attento discernimento. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - 3 marzo, Santa Teresa Verzeri: la madre delle orfane che scrisse migliaia di lettere

