3 marzo arriva l’eclissi di luna rossa Diretta streaming dalla Toscana

Il 3 marzo 2026 si verifica un’eclissi totale di Luna visibile dalla Toscana, con la Luna che si tinge di rosso mentre la Terra si interpone tra il Sole e il satellite. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, permettendo a chiunque di seguire il fenomeno nel cielo di marzo. La Luna passerà attraverso l’ombra terrestre, creando l’effetto di eclissi totale.

Firenze, 3 marzo 2026 – Ad aprire le danze nel cielo di marzo c'è l'eclissi totale di Luna: oggi la Terra si troverà a passare tra il Sole e il nostro satellite, sul quale proietterà la sua ombra rossastra. Il fenomeno però non sarà visibile dall'Italia, dal momento che la totalità dell'eclissi inizierà alle 12,04 e terminerà alle 13,02 italiane. Più fortunati gli appassionati del cielo della costa Ovest del Nord America e quelli di Australia, Nuova Zelanda e Asia orientale. Ma il fenomeno si potrà osservare in tempo reale grazie alla diretta dalla Toscana, precisamente dalla Maremma. La diretta streaming dalla Toscana. L’evento astronomico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

C'è la Luna rossa il 3 marzo 2026, ma è un'eclissi totale che l'Europa non vedrà

Arriva la Luna Piena di Sangue con eclissi lunare totale il 3 marzo: quando vederla, la diretta dall'Italia

La Luna Piena del Verme oscurata dall'eclissi il 3 marzo: a che ora e dove vederla in diretta

Arriva la Luna Piena di Sangue con eclissi lunare totale il 3 marzo: quando vederla, la diretta dall'Italia

