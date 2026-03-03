10 partite NBA in programma stasera

Stasera in programma dieci partite NBA, con numerosi incontri che attireranno l'interesse degli appassionati. Tra le sfide in evidenza ci sono quella tra Raptors e Knicks e altri incontri che vedranno coinvolte diverse squadre della lega. La serata promette di offrire molte azioni sul parquet e momenti di gioco intensi, con le squadre pronte a scendere in campo.

Questa notte la NBA presenta dieci impegni, con l'attenzione che si concentra sulla sfida tra Raptors e Knicks e sulla corsa ai playoff. Diversi team mirano a prolungare le proprie serie positive: i Pistons sfidano i Cavaliers sul loro terreno, gli Hornets (4 vittorie di fila) ospiteranno i Mavericks, mentre i Timberwolves (3 vittorie consecutive) dovranno vedersela con i Grizzlies. Fontecchio e gli Heat affronteranno i Nets al Kaseya Center. Tra le partite principali della serata, la sfida Raptors–Knicks è considerata un punto cruciale per la stagione. Altre gare riguardano i Pistons in trasferta contro i Cavaliers, gli Hornets che ospitano i Mavericks, e i Timberwolves contro i Grizzlies, in una cornice di turnover e opportunità per muovere la classifica.