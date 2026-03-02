In un'intervista al Corriere della Sera, l'ex calciatore ha parlato di un consiglio ricevuto dalla sua madre di abortire e ha descritto il suo rapporto con un ex compagno di squadra, definendolo

"Io sono Zorro. E non sono l’unico Zorro dello sport. Ma come lo pronuncia Julio, be’, è impareggiabile: è un marchio di fabbrica", racconta Zorzi in un’intervista al Corriere della Sera. L’ex opposto azzurro è stato uno dei protagonisti della Generazione dei Fenomeni del volley, la Nazionale italiana degli anni ’90. Oggi è giornalista e porta la pallavolo a teatro. "Inizio con Kataklò, poi il teatro lo incontro con “La Leggenda del pallavolista volante”: va ancora in scena, anche se sto lanciando un nuovo spettacolo nel quale spiego come la pallavolo è stata usata dalle istituzioni, dai governi e dai partiti". Un percorso condiviso fin dall’inizio con Giulia Staccioli, moglie, coreografa e direttrice artistica che ha dato vita al progetto Kataklò. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zorzi: "A mia madre consigliarono di abortire. Con Velasco rapporto fantastico con scintille..."

Asia Argento, il rapporto con i genitori: “Mia madre mi picchiava, mio padre era assente”Asia Argento ha avuto un rapporto altalenante e turbolento con i genitori, in particolare modo con la madre Daria che aveva assunto un atteggiamento...

Sanremo 2026, Francesco Renga: «La morte prematura di mia madre ha segnato il mio rapporto con le donne»Ecco cosa ha raccontato Francesco Renga nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Il meglio di me.

Approfondimenti e contenuti su Con Velasco.

Discussioni sull' argomento Andrea Zorzi: Mia madre non ascoltò i medici che le consigliarono di abortire. In palestra resisto dieci minuti. Ora racconto il volley in teatro; Indisponibili Serie A: infortunati e squalificati della 26ª giornata.

Zorzi: A mia madre consigliarono di abortire. Con Velasco rapporto fantastico con scintille...In un'intervista al Corriere della Sera, l'ex opposto azzurro ha raccontato la sua vita dentro e fuori dal campo ... gazzetta.it

Andrea Zorzi: «Mia madre non ascoltò i medici che le consigliarono di abortire. In palestra resisto dieci minuti. Ora racconto il volley in teatro»Andrea Zorzi: «Con mia moglie ci siamo separati e poi tornati insieme. Le tifose mi cercavano ma io fui fedele» ... corriere.it

Si comunica che in occasione dell’incontro con Julio Velasco “L’importanza di formare una squadra” di lunedì 2 Marzo potrà essere utilizzato dalle ore 16 il parcheggio sotterraneo dell'UCI Cinemas Firenze. Si ricorda che non sono previsti accrediti stampa né facebook

Velasco... con Antropova in posto 4 come Keita Leggi le news sull'APP Volleyball.it+ (Apple Store o Play Store) x.com