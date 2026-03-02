Zona ASI Flumeri Fismic | Strade che sembrano bombardate

Nell’area Asi di Flumeri, la Fismic segnala che le strade sono in condizioni molto precarie, con buche e dissesti evidenti. La situazione dei servizi risulta insoddisfacente, rendendo difficile l’attività industriale nella zona. La criticità delle infrastrutture è stata evidenziata più volte senza interventi significativi. La condizione delle strade ha attirato l’attenzione di lavoratori e rappresentanti sindacali.

Fare industria nell'area Asi di Flumeri è sempre più complicato. Servizi scadenti e strade che sembrano bombardate come in zona di guerra. I delegati Fismic e Filcom, Giovanni Garofano e Ciriaco Montella della Menarini e della De Matteis Agroalimentare raccogliendo le proteste di centinaia di.