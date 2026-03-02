Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha commentato le recenti sfide contro il Milan, affermando che le ultime partite non sono andate come speravano. Ha parlato anche del prossimo derby in programma nel fine settimana, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sui motivi di eventuali difficoltà passate. La sua riflessione si è concentrata esclusivamente sui risultati ottenuti nelle recenti sfide contro i rossoneri.

L'Inter ha battuto il Genoa, mentre il Milan ha vinto in casa della Cremonese. Ultime due sfide in campionato (i nerazzurri avranno il Como in Coppa Italia in settimana) prima del derby in previsione questa domenica a San Siro. Il clima è caldo visto che il derby è sempre una partita diversa da tutte le altre. Il cerca la vittoria per riaprire anche un minimo il sogno Scudetto e per portare a casa punti per la qualificazione alla prossima Champions League. Piotr Zielinski centrocampista dell'Inter ha parlato a 'SportMediaset' anche della prossima sfida contro i rossonero. Ecco l'estratto: "Maledizione derby dopo la seconda stella? Le ultime partite con i rossoneri non sono andate come volevamo, ma credo che lo scorso novembre meritavamo qualcosa in più.

© Pianetamilan.it - Zielinski: “Maledizione derby? Le ultime partite contro il Milan non sono andate come volevamo”

