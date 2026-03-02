Zanutta cresce ancora in città avrà il suo punto vendita numero 4
Zanutta S.p.A. ha annunciato l’acquisizione delle quote di Edil Casa Macuzzi, azienda triestina, e ha comunicato che aprirà un nuovo punto vendita nella città, portando a quattro il numero complessivo degli store presenti sul territorio. La società prosegue così il suo piano di espansione e rafforzamento della presenza commerciale. La gestione operativa dell’azienda triestina è stata affidata a Zanutta.
Zanutta S.p.A. annuncia di aver acquisito le quote della triestina Edil Casa Macuzzi, subentrando nella gestione operativa dell’azienda. Con questa operazione, il numero complessivo delle sedi del gruppo friulano, con sede principale a Muzzana, sale a 65, rafforzando ulteriormente la presenza in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
