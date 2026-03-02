Zanutta cresce ancora in città avrà il suo punto vendita numero 4

Zanutta S.p.A. ha annunciato l’acquisizione delle quote di Edil Casa Macuzzi, azienda triestina, e ha comunicato che aprirà un nuovo punto vendita nella città, portando a quattro il numero complessivo degli store presenti sul territorio. La società prosegue così il suo piano di espansione e rafforzamento della presenza commerciale. La gestione operativa dell’azienda triestina è stata affidata a Zanutta.