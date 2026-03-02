Xiaomi ha ufficialmente lanciato in Cina il Water Purifier 2 1200G, un nuovo modello di purificatore d’acqua a osmosi inversa destinato all’uso domestico. Il dispositivo, marchiato Mijia, si inserisce nella linea di prodotti per la smart home del marchio. La presentazione è stata annunciata direttamente dalla società, che ha reso noto il nome e le caratteristiche principali del prodotto.

Xiaomi continua a rafforzare la sua presenza nel mercato della smart home, presentando in Cina il nuovo Water Purifier 2 1200G per il marchio Mijia. Non si tratta di un semplice purificatore, ma di un sistema avanzato a osmosi inversa progettato per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo. Il modello MR1282-A è già disponibile in preordine a 1.499 yuan (circa 185 euro), mentre il prezzo ufficiale sarà di 1.999 yuan (circa 247 euro). La longevità è uno dei punti di forza su cui Xiaomi punta maggiormente: la membrana ad alta precisione e la cartuccia PPC promettono fino a sette anni di utilizzo senza problemi. La vera innovazione è la tecnologia “Zero Stagnant Water 3. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Xiaomi Water Purifier 2 1200G: il nuovo purificatore a osmosi inversa per la casa

