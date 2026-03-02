Xiaomi 17 | scheda tecnica fotocamere Leica 6,3? display e prezzi ufficiali Italia

Xiaomi ha annunciato il nuovo modello 17, dotato di uno schermo da 6,3 pollici e una batteria da 6330 mAh. Il telefono monta un processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una tripla fotocamera Leica. Sono stati resi noti i dettagli ufficiali sui prezzi e le offerte di lancio disponibili in Italia.

Guida completa a Xiaomi 17: specifiche ufficiali con Snapdragon 8 Elite Gen 5, tripla fotocamera Leica, batteria 6330 mAh, dettagli su prezzo e offerte di lancio in Italia. Il Xiaomi 17 è il nuovo flagship compatto della serie 2026, pensato per chi vuole potenza, autonomia e fotografia avanzata in un formato più maneggevole rispetto all’Ultra. Equipaggiato con chipset di ultima generazione, tripla fotocamera Leica e batteria generosa, lo Xiaomi 17 si posiziona tra i top Android per uso quotidiano, fotovideo e AI avanzata. Questa compattezza lo rende facile da usare con una mano senza sacrificare funzionalità o potenza. Il display è ottimizzato per contenuti multimediali, gaming e foto, con colori naturali e contrasto elevato. 🔗 Leggi su Defanet.it

xiaomi 17 scheda tecnicaXiaomi 17Lo Xiaomi 17 si presenta come uno smartphone di alta gamma con un design compatto e materiali resistenti, dotato di un display LTPO AMOLED da 6,3 pollici con alta luminosità e frequenza di aggiornamen ... techzilla.it

Gli Xiaomi 17 arrivano in Italia con prestazioni al top, soprattutto fotograficheXiaomi ha presentato la versione global di Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra, i nuovi flagship che ruotano attorno allo Snapdragon 8 Elite Gen 5. tuttoandroid.net

