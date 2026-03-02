Al Mobile World Congress 2026, Intel ha presentato la nuova famiglia di CPU Xeon 6+. Queste CPU, progettate per i data center, rappresentano un aggiornamento rispetto alla linea Xeon 6 esistente. L'evento si concentra sulle soluzioni di elaborazione avanzate e introduce le prime indicazioni di un possibile passaggio verso tecnologie di nuova generazione. La presentazione evidenzia l'importanza delle nuove CPU nel settore dei server.

l’evento Mobile World Congress 2026 si configura come palcoscenico chiave per le cpu destinate ai data center, con intel che presenta la famiglia Xeon 6+ come evoluzione della linea Xeon 6. la proposta mette al centro prestazioni sostenute e un’efficienza energetica migliorata, pensate per supportare reti 5g e le potenziali evoluzioni 6g. basata sulla solida eredità della generazione precedente, la nuova serie integra una architettura modulare avanzata e acceleratori dedicati, pensati per ambienti di bordo e scenari ad alta domanda di calcolo. l’annuncio sottolinea una traiettoria che valorizza i fondamenti computazionali già presenti nel 5g, evitando un ripensamento radicale dell’architettura esistente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Xeon 6+ cpu aprono la strada al 6g

Qualcomm 6g coalizione industriale punta a lanciare il 6g commerciale entro il 2029l’evoluzione della connettività mobile ha attraversato tappe decisive, dal 3G al 5G, aprendo nuove opportunità tecnologiche.

Intel Xeon 6+ Clearwater Forest: 288 E-core prodotti da Intel, in un singolo socketAl MWC Intel ha mostrato i nuovi Xeon 6+ Clearwater Forest con un massimo di 288 E-core, realizzati con processo Intel 18A. Nei test svolti con Ericsson emergono un +30% di prestazioni e oltre il 60% ... hwupgrade.it

Intel presenta i Clearwater Forest Xeon 6+ a 18A: nuova frontiera e strategia per 6G ed Edge AIIntel presenta i Clearwater Forest Xeon 6+ a 18A, progettati per 6G ed Edge AI. Offrono più core, maggiore efficienza energetica e AI integrata senza troppe modifiche architetturali. multiplayer.it