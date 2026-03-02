Una fan ha accusato la WWE di averle confiscato un cartello durante un evento di wrestling. L'incidente si è verificato durante l'ultimo pay-per-view, quando la spettatrice avrebbe tentato di mostrare il cartello all'ingresso dell'arena. La situazione ha attirato l'attenzione sui social media, dove la persona ha raccontato l'accaduto. La WWE non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.

Elimination Chamber è passato agli archivi tra alti e bassi, ma sembrerebbe che una fan in particolare non abbia passato una bella serata, ed anzi abbia affidato ai social il racconto di un brutto episodio che le sarebbe capitato, e che a sentire la diretta interessata, sarebbe proprio colpa della WWE. Il racconto dell’accaduto. In una serata dove Rhea Ripley ha vinto la Chamber femminile ed AJ Lee ha vinto il primo titolo della carriera dal 2014, l’evento è stato chiuso dalla Chamber maschile, e ciò ha fatto storcere il naso ad alcuni. Anche la ragazza protagonista della vicenda ha subito una brutta esperienza e in particolare, la fan racconta che la WWE le avrebbe confiscato un cartello che lei stessa aveva preparato e anche mostrato “on camera”, seppure per poco tempo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Una fan accusa la compagnia di averle confiscato un cartello

