WTA Merida 2026 Bucsa doma Frech e festeggia il primo titolo in singolare

Nella finale del torneo WTA di Merida la spagnola Cristina Bucsa, dopo aver superato in semifinale Jasmine Paolini, doma la polacca Magdalena Frech 6-1 4-6 6-4 in due ore e diciassette minuti. La numero 63 del ranking WTA si aggiudica così il primo titolo in singolare della sua carriera. Bucsa parte forte con il break operato ai vantaggi nel gioco di apertura e scappa sul 3-0 quando toglie nuovamente il servizio alla rivale. Frech prova ad entrare in partita, rimonta da 40-0 e con cinque punti consecutivi timbra il 3-1. L'iberica riparte di slancio, sigla il 4-1 e, alla prima possibilità, chiude i conti con il perentorio 6-1. La polacca si scuote dal brutto inizio e reagisce in maniera veemente con i due break che la proiettano sul 3-0.