Windows 11 l’aggiornamento di febbraio nasconde un test di velocità integrato nella taskbar

Microsoft ha reso disponibile l’aggiornamento opzionale KB5077241 per Windows 11, versione 24H2 e 25H2. Questo aggiornamento introduce diverse novità, tra cui un test di velocità integrato nella taskbar. Si tratta di un pacchetto corposo che include vari miglioramenti e nuove funzionalità, rendendo più completo il sistema operativo senza dover attendere un aggiornamento principale.

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento opzionale KB5077241 per Windows 11, versioni 24H2 e 25H2, e si tratta di uno di quei pacchetti corposi che sembrano il cassetto delle cose utili in cucina. Dentro c’è davvero di tutto: dalle emoji fresche di pacchetto alla possibilità di testare la velocità della rete direttamente dalla barra delle applicazioni, passando per l’integrazione nativa di Sysmon e il supporto ai file.webp come sfondo del desktop. Un aggiornamento che non stravolge l’esperienza utente, ma affina l’ecosistema Windows con decine di migliorie concrete, molte delle quali nate dal back diretto degli utilizzatori. Partiamo dalla novità che molti noteranno immediatamente aprendo il pannello emoji: l’arrivo delle emoji della release 16. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Windows 11: test di velocità della rete integrato nella barra delle applicazioniMicrosoft sta lavorando a una nuova funzionalità che permetterà di eseguire test di velocità della rete direttamente dalla barra delle applicazioni...

Windows 11: Test velocità integrato, connessione più rapida inWindows 11: Un Test di Velocità Integrato per Monitorare la Connessione Windows 11 si arricchisce di una nuova funzionalità pensata per semplificare...

