WhatsApp sta introducendo una funzione che permette di programmare l'invio dei messaggi, consentendo agli utenti di impostare un orario preciso per l'invio anche quando non sono online. La novità, molto richiesta, potrebbe presto essere disponibile per tutti, offrendo maggiore flessibilità nella gestione delle conversazioni. La funzione mira a rispondere alle esigenze di chi desidera pianificare comunicazioni in anticipo senza dover essere collegato al momento dell'invio.

Inviare un messaggio senza essere online nel momento esatto dell’invio. Un’opzione attesa da anni, soprattutto dal mondo business, potrebbe presto diventare realtà su WhatsApp. Nella versione beta per Android è infatti comparsa una funzione che consente di programmare i messaggi, scegliendo giorno e orario con precisione. Scopriamo di più. Quando inviare un messaggio: presto si potrà scegliere su WhatsApp La novità è stata intercettata dagli analisti di WABetaInfo, che hanno individuato i primi segnali concreti dello sviluppo. L’idea è semplice: scrivere il testo nella barra della chat e decidere se inviarlo subito oppure fissarne la consegna in un secondo momento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - WhatsApp prepara l’invio programmato dei messaggi

Nuova truffa su WhatsApp: i falsi messaggi dei contatti in cui si chiedono soldiSecondo quanto spiegato dalla Polposta, i truffatori, dopo essere riusciti a prendere il controllo di un profilo WhatsApp, inviano messaggi ai...

WhatsApp introduce la programmazione dei messaggi: mai più auguri dimenticati (il web è in delirio)WhatsApp si prepara a introdurre una funzione che in molti aspettavano da anni: i messaggi programmati.

WHATSAPP: il Tucco Segreto delle Menzioni che pochi conoscono!

Aggiornamenti e notizie su WhatsApp prepara.

Temi più discussi: WhatsApp prepara i messaggi programmati: la novità scoperta nella beta iOS; WhatsApp prepara i messaggi programmati per chat e gruppi; WhatsApp prepara la 'chat bar' in stile Liquid Glass su iOS: interfaccia più leggera, fluttuante e dinamica; Arrivano i messaggi programmati su WhatsApp.

WhatsApp per Android prepara i messaggi programmati: invio automatico all’orario sceltoLa messaggistica WhatsApp sta sviluppando anche su Android la funzione per programmare i messaggi, che permetterà di scegliere data e ora di invio direttamente dalle chat. news.fidelityhouse.eu

WhatsApp si prepara ai messaggi programmatiUna nuova funzione permetterà di pianificare l’invio di messaggi all’orario e alla data scelta, semplificando comunicazioni e auguri ... laprovinciadivarese.it

Sta arrivando il weekend e ci si prepara così ... e il tuo cane cosa direbbe se potesse partecipare alla riunione Qualche disponibilità rimasta per questo weekend Prenota WhatsApp 392.5425057 - facebook.com facebook

WhatsApp prepara la 'chat bar' in stile Liquid Glass su iOS: interfaccia più leggera, fluttuante e dinamica x.com