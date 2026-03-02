Wembanyama senza pietà | Anunoby finisce nel poster

Nella notte tra l’1 e il 2 marzo sono state disputate diverse partite NBA e sono emerse cinque giocate particolarmente spettacolari. Tra queste, spicca un’azione in cui il centro dei San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, ha schiacciato con forza, finendo nel poster di OG Anunoby. Wembanyama si è dimostrato protagonista delle giocate più impressionanti della serata.

Le cinque giocate più belle delle partite Nba disputate nella notte italiana tra l'1 e il 2 marzo: sempre presente quando gioca il centro dei San Antonio Spurs Victor Wembanyama, che stavolta mette nel poster OG Anunoby. Al primo posto, però, c'è Nick Richards dei Chicago Bulls.