Websim lancia il roadshow nazionale

Websim ha annunciato l'avvio di un roadshow nazionale che coinvolge le piccole e medie imprese quotate su Euronext Growth Milan. Durante l'evento, verranno presentate anche opportunità di investimento attraverso certificati, bond ed Exchange Traded Fund (Etf), rivolgendosi a investitori e professionisti del settore. L'iniziativa mira a promuovere la conoscenza delle aziende e degli strumenti finanziari disponibili.

DALLE PICCOLE e medie imprese quotate in Borsa su Euronext Growth Milan ai portafogli costruiti con certificati d'investimento, bond ed Exchange Traded Fund (Etf). Sono i binari su cui si muove lo sviluppo di Websim. La piattaforma digitale della casa d'investimenti Intermonte, che vuole rafforzare così il proprio posizionamento sul mercato italiano, rivolgendosi a investitori evoluti, consulenti finanziari e private banker che cercano strumenti concreti per navigare mercati sempre più complessi. Nel 2025 i prodotti disponibili nella piattaforma di Websim sono quasi raddoppiati rispetto all'anno precedente, mentre i volumi netti sono saliti del 52%, arrivando a sfiorare i 300 milioni di euro.