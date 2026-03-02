Warframe sarà disponibile su Nintendo Switch 2 a partire dal 25 marzo, secondo l’annuncio di Digital Extremes. Il gioco free-to-play arriverà sulla nuova console con un aggiornamento che introduce miglioramenti tecnici e ottimizzazioni. La versione per Switch 2 include inoltre alcune modifiche che riguardano l’esperienza di gioco e le performance.

VideoGiochi Anteprime & Prossime uscite Videogiochi Digital Extremes ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Warframe su Nintendo Switch 2. Il celebre action free-to-play sarà disponibile sulla nuova console ibrida a partire dal 25 marzo, portando con sé un importante aggiornamento e numerose ottimizzazioni tecniche. Il lancio sulla nuova piattaforma coinciderà con l’uscita di The Shadowgrapher, un aggiornamento di grande portata che introdurrà nuovi contenuti e un Warframe inedito chiamato Follie. Questo update promette di ampliare ulteriormente l’esperienza di gioco, aggiungendo nuove possibilità di gameplay e rafforzando l’offerta complessiva proprio in concomitanza con il debutto su Switch 2. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Warframe debutta su Nintendo Switch 2 con aggiornamento e miglioramenti tecnici

Un trailer mostra i giochi Nintendo Switch migliorati su Nintendo Switch 2Nintendo ha pubblicato un trailer dedicato ad una delle funzioni più rilevanti di Nintendo Switch 2: il miglioramento tecnico di diversi giochi nati...

Dispatch è stato censurato su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, è ufficialeDopo giorni di indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: Dispatch è stato censurato su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Contenuti e approfondimenti su Nintendo Switch.

Temi più discussi: Warframe ha una data di uscita su Nintendo Switch 2, arriverà assieme a un grande aggiornamento; Voidling Bound arriva su Steam: unisce Pokémon e Warframe; Voidling Bound su Nintendo Switch 2: Data, Demo e Dettagli; Warframe debutta su Nintendo Switch 2 con aggiornamento e miglioramenti tecnici.

Warframe debutta su Nintendo Switch 2 con aggiornamento e miglioramenti tecniciDigital Extremes ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Warframe su Nintendo Switch 2. Il celebre action free-to-play sarà disponibile sulla nuova ... gamerbrain.net

Warframe: in arrivo su Switch 2 insieme al nuovo update The ShadowgrapherWarframe arriva su Nintendo Switch 2 il 25 marzo con supporto ai 60 fps. In uscita anche il nuovo aggiornamento The Shadowgrapher. vgmag.it

I giochi in uscita a marzo su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch 2 x.com

Spedita da Italia! https://s.click.aliexpress.com/e/_c3jStXRd Codice sconto da inserire al checkout: ITPS40 oppure PSIT40 Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Oggi a soli 382,81€ invece di 509,99€ (-25%) Entra nel Team Gametime e potrai risparm - facebook.com facebook