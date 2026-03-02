Vuoi insegnare a scuola? Scala le graduatorie GPS con le certificazioni di AICA!

Il bando aperto il 23 febbraio permette ai docenti non di ruolo di aggiornare le proprie posizioni nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2026-2028. Per farlo, devono ottenere certificazioni rilasciate da AICA, che riconoscono competenze specifiche e migliorano il punteggio nella graduatoria. Questa opportunità riguarda insegnanti interessati a incrementare le possibilità di incarichi temporanei nelle scuole pubbliche.

Con l’apertura del bando del 23 febbraio i docenti non di ruolo hanno la possibilità di migliorare il proprio posizionamento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026-2028. In questo percorso le competenze digitali certificate rappresentano un titolo valutabile utile ad aumentare il punteggio in graduatoria.  AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

