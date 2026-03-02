Vuoi insegnare a scuola? Scala le graduatorie GPS con le certificazioni di AICA!
Il bando aperto il 23 febbraio permette ai docenti non di ruolo di aggiornare le proprie posizioni nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2026-2028. Per farlo, devono ottenere certificazioni rilasciate da AICA, che riconoscono competenze specifiche e migliorano il punteggio nella graduatoria. Questa opportunità riguarda insegnanti interessati a incrementare le possibilità di incarichi temporanei nelle scuole pubbliche.
Con l’apertura del bando del 23 febbraio i docenti non di ruolo hanno la possibilità di migliorare il proprio posizionamento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026-2028. In questo percorso le competenze digitali certificate rappresentano un titolo valutabile utile ad aumentare il punteggio in graduatoria. AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Graduatorie GPS 2026: si presenterà domanda anche per le venti scuole delle graduatorie di istituto. Tutte le infoGraduatorie GPS 2026: attesa per febbraio l’Ordinanza che disciplinerà l’aggiornamento e i nuovi inserimenti per gli anni scolastici 2026/27 e...
Altri aggiornamenti su Vuoi insegnare.
Temi più discussi: Vuoi insegnare a scuola? Scala le graduatorie GPS con le certificazioni di AICA!; Scuola, docenti: classi di concorso e titoli di accesso per l’insegnamento; Teach for Italy 2026: Programma per insegnare in scuole svantaggiate; Concorso Scuola PNRR3 Docenti da 58.135 posti: Prove scritte Suppletive (ecco le date).
Vuoi insegnare a scuola? Scala le graduatorie GPS con le certificazioni di AICA!Con l’apertura del bando del 23 febbraio i docenti non di ruolo hanno la possibilità di migliorare il proprio posizionamento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026-2028. In questo p ... orizzontescuola.it
Cinque metodi per insegnare la pace a scuolaLi raccontiamo nel numero di VITA magazine in distribuzione questo mese. Un numero pensato per genitori, docenti ed educatori che presenteremo giovedì 20 febbraio in un evento pubblico a Milano. Un ... vita.it
Insegnare la matematica usando il coding: non solo è possibile, ma è una strategia efficace e stimolante. Vuoi esplorare approcci innovativi, arricchire le tue competenze e portare in classe nuove prospettive Partecipa al prossimo webinar in collaborazio facebook