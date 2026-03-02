La Pallavolo Grosseto Giorgio Peri ha subito una sconfitta casalinga contro Calenzano Volley con il punteggio di 3-0, nei set 1725, 2125 e 1925. Le giocatrici di Elisabetta Alberti hanno incontrato difficoltà a causa degli acciacchi fisici, che hanno influito sul risultato della partita. La gara si è svolta presso il campo di casa della squadra grossetana.

Sconfitta casalinga per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri. Le ragazze di Elisabetta Alberti (foto) hanno perso in casa 3-0 contro Calenzano Volley che si è imposto 1725, 2125, 1925. Una sconfitta che brucia per le grossetane che si sono presentate in campo con molti acciacchi. Alberti ha schierato un sestetto con Rossi in regia e Martini opposta. Herasymenko e Seghetta di banda. Luschi e Emma Rossi al centro con Tocci libero. Nel corso della gara entrano Gambelli e Raulli. Già con alcune assenze le grossetane hanno dovuto perdere anche D’Erasmo prima dell’incontro. Poi problemi anche per il libero Tocci nel corso dell’allenamento di venerdì e per l’infortunio alla caviglia di Martini alla fine del terzo set, che limitano di parecchio il loro rendimento in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley. La ’Peri’ cede agli acciacchi e al Calenzano

