Vivo x300 ultra lancio globale ed estensore teleobiettivo da 400 mm

Durante il MWC 2026 è stata presentata la ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, un estensore teleobiettivo da 400 mm compatibile con il Vivo X300 Ultra. La novità si inserisce nel lancio globale del dispositivo, che include anche il nuovo modello di smartphone. La presentazione ha evidenziato le caratteristiche tecniche e le funzionalità del prodotto, senza approfondire motivazioni o strategie di mercato.

Questo articolo analizza la presentazione recente riguardante la ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra per il Vivo X300 Ultra, svelata al MWC 2026. Nonostante il telefono non sia stato annunciato nel corso dell’evento, è stato confermato che il dispositivo potrebbe arrivare in una variante globale in una fase successiva. Il kit ottico, co-progettato con ZEISS, rappresenta una risposta avanzata alle esigenze di imaging professionale su smartphone, con una serie di innovazioni mirate a migliorare resa, stabilità e flessibilità di utilizzo. zeiss telephoto extender gen 2 ultra per vivo x300 ultra. Il nuovo estensore teleobiettivo si presenta come un kit fotografico professionale pensato per il Vivo X300 Ultra, offrendo una soluzione integrata per chi richiede prestazioni avanzate in sorveglianza, paesaggio e ritrattistica a distanza. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Vivo x300 ultra lancio globale ed estensore teleobiettivo da 400 mm Vivo x300 ultra in arrivo a marzo, oppo find x9 ultra in aprile con fotocamere da 200 mpfonti di rumor indicano che il Vivo X300 Ultra potrebbe essere presentato nel corso della seconda metà di marzo, con l’OPPO Find X9 Ultra che... MWC 2026: vivo svela in anteprima il nuovo X300 Ultra(Adnkronos) – vivo ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, la propria partecipazione al Mobile World Congress 2026, con l'attesa anteprima... Vivo X300 Ultra Battery REVEALED — Biggest Ever on a Vivo Flagship! Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vivo x300. Temi più discussi: Vivo X300 Ultra sarà ufficiale al Mobile World Congress 2026; Vivo al MWC 2026: debutta X300 Ultra, nuovo top di gamma premium; vivo X300 Ultra e FE: arriva conferma per il lancio globale; Vivo X300 Ultra atteso a marzo con prima fotocamera Sony da 200 MP: Oppo Find X9 Ultra in arrivo ad aprile. Il Vivo X300 Ultra pronto a dominare il Palcoscenico del MWC 2026: Le dual camera da 200MP possono cambiare le regole del giocoIl Vivo X300 Ultra si prepara a sorprendere al MWC 2026 con dual camera da 200MP e prestazioni elevate. Scopri le sue caratteristiche innovative! xiaomitoday.it Vivo X300 Ultra: lancio di un nuovo accessorio per fotocamera innovativo, tra le indiscrezioni di un rilascio globaleSi dice che Vivo lancerà il Vivo X300 Ultra a livello globale nel corso dell'anno. Nel frattempo, un leaker ha descritto il nuovo accessorio per la fotocamera teleconverter del dispositivo, che dovreb ... notebookcheck.it Vivo sarà al Mobile World Congress 2026 con X300 Ultra - facebook.com facebook MWC 2026: vivo svela in anteprima il nuovo X300 Ultra - (Adnkronos) - vivo ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, la propria partecipazione al Mobile World Congress 2026, con l'attesa anteprima del suo nuovo modello di punta, l'X300 x.com