Vitor Pereira, nuovo allenatore del Nottingham Forest, ha commentato la partita contro il Brighton & Hove Albion, che si è conclusa con una sconfitta per 2-1. Prima della trasferta del Manchester City, ha evidenziato come i suoi giocatori fossero stanchi e abbiano avuto un primo tempo molto difficile, attribuendo le difficoltà a errori tattici commessi durante il primo tempo.

Il Forest ha perso tre partite di fila in tutte le competizioni dalla vittoria di Pereira contro il Fenerbahce in Europa League, scambiando tre gol nei primi 15 minuti all’Amex Stadium. “Abbiamo provato a pressare come se avessimo il serbatoio pieno di energie, pressando e pressando per conquistare la palla il prima possibile. “Quello che abbiamo imparato dal primo tempo è il grilletto per premere insieme. Abbiamo iniziato la partita concedendo spazi che contro questo tipo di squadre non possiamo permetterci: tra le linee, su fronti opposti. “Ci hanno pressato e non abbiamo trovato gli spazi giusti. Nel secondo tempo abbiamo aggiustato il sistema, controllando gli spazi fuori e dentro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Vitor Pereira sul “grosso problema” per i lottatori della Premier League prima della trasferta del Manchester City

