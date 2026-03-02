Virtus Chieti pronta a fare il saggio a Pescara | scontro sul Palatricalle
La Virtus Chieti si prepara a disputare il saggio di fine anno a Pescara, scegliendo il Palatricalle come sede. La società sportiva aveva comunicato questa decisione tramite un video sui social, lamentando l’impossibilità di usare il Palatricalle a Chieti a causa di un cambio di gestione o di disponibilità. L’evento si terrà quindi fuori città, segnando un’assenza dal proprio impianto abituale.
“La Virtus Chieti emigra a Pescara”. Così la Asd Ginnastica Virtus Chieti aveva annunciato, attraverso un video denuncia pubblicato sui propri canali social, la decisione di organizzare fuori città il saggio di fine anno, lamentando l’impossibilità di utilizzare il Palatricalle dopo il cambio di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
