Virtus Bologna ospita l' Adidas NextGen EuroLeague 2026 al Paladozza | e programma

Una conferenza di presentazione ha annunciato che la Virtus Bologna ospiterà l’Adidas NextGen EuroLeague 2026 al Paladozza. L’evento si concentrerà sulle giovani promesse del basket e sull’importanza della crescita dei talenti emergenti. È stato comunicato il programma dell’evento, che includerà partite, iniziative dedicate ai giovani e incontri con allenatori e giocatori. La manifestazione si terrà nel capoluogo emiliano.

Una conferenza di presentazione ha annunciat o l’Adidas NextGen Euroleague 2026 a Bologna, ponendo al centro le giovani promesse e l’importanza della dimensione cittadina per eventi di livello internazionale. L’incontro ha coinvolto autorità locali e la Virtus Bologna, che hanno delineato l’impatto, le opportunità e le strategie legate a questa manifestazione dedicata al basket giovanile. La presentazione si è svolta al Palazzo d’Accursio, confermando Bologna come cornice privilegiata per iniziative che valorizzano le categorie giovanili. In agenda è emersa la capacità di questo appuntamento di collegare i partecipanti a percorsi di eccellenza, con numerosi giocatori che hanno preso parte a NextGen e hanno successivamente calcato i palcoscenici della NBA e dell’Eurolega. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

