Virginia Raffaele e Fabio De Luigi interpretano di nuovo insieme in “Un bel giorno”, una commedia che uscirà nei cinema il 5 marzo. Entrambi sono protagonisti come genitori single, in una storia che tratta di famiglie considerandole “ectoplasmi”. La pellicola segna il ritorno della coppia sul grande schermo dopo “Tre di troppo”.

(askanews) – Dopo Tre di troppo Fabio De Luigi e Virginia Raffaele tornano a fare coppia sullo schermo con la commedia Un bel giorno sempre diretta dall’attore, nei cinema dal 5 marzo. Un connubio di successo il loro, tanto che i due attori oggi dicono: «Siamo abbastanza speculari, lei dice sempre che io sono la sua versione femminile e lei la mia maschile» confessa l’attore, e lei ironizza: «Iniziamo poi con il tempo a somigliarci sempre di più, come i cani con i padroni: le borse, anche fisicamente, piano piano, secondo me c’è una fusione». De Luigi torna a raccontare le famiglie. Lui e Raffaele interpretano genitori single con diversi figli a testa e all’amore non pensano. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Virginia Raffaele e Fabio De Luigi genitori single in “Un bel giorno”: «Le famiglie sono ectoplasmi»

Un Bel Giorno, il film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele"Sono felice di accompagnare con la manina Fabio per la prima volta al Festival" così Virginia Raffaele durante la conferenza stampa di presentazione...

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele nei The Space Cinema per il film "Un bel giorno"Prosegue nei The Space Cinema della capitale la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della...

Tutto quello che riguarda Virginia Raffaele.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi al cinema con 'Un bel giorno'; Un Bel Giorno, il film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele; Che Tempo Che Fa | Intervista Virginia Raffaele e Fabio De Luigi | Video; Virginia Raffaele e Fabio De Luigi: polistrumentisti combina guai all'Ariston.

Il lapsus di Virginia Raffaele, chiama De Luigi Fabio Fazio a Che tempo che fa. L’attore: Ha bevuto un gin tonic anche leiVirginia Raffaele chiama per errore Fabio De Luigi 'Fabio Fazio' a Che tempo che fa, scatenando risate in studio ... ilfattoquotidiano.it

Virginia Raffaele a Sanremo: perché vale la pena rivedere Tre di troppo di (e con) Fabio De LuigiIn attesa di vederla a Sanremo 2026, dove è attesa come ospite, Virginia Raffaele torna sul piccolo schermo con il divertente Tre di troppo. Ecco perché vale la pena rivedere la commedia con Fabio De ... comingsoon.it

SIGNORI E SIGNORE: LA GOCCIA DI Virginia Raffaele - facebook.com facebook

Vabbè a Virginia Raffaele il film lo hanno fatto pubblicizzare , non c’è una grossa differenza fra un film e una fiction,o forse perché quella fiction parla di in personaggio non gradito x.com