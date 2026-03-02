Violenta una 13enne in casa nel Milanese i messaggi del 51enne | Dai tuoi 14 anni non vado più in galera

Lo scorso sabato 18 febbraio, nel Milanese, un uomo di 51 anni è stato arrestato con l'accusa di aver violentato una ragazza di 13 anni in casa. Durante le indagini, sono stati trovati messaggi in cui l'uomo affermava:

Lo scorso sabato 18 febbraio un 51enne è stato arrestato nel Milanese per violenza sessuale aggravata. L'uomo, un attore, avrebbe costretto una 13enne a subire un rapporto attirandola in casa sua con una scusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Monza, violenta una 13enne adescata in chat: 24enne condannato a 5 anniMonza, 16 febbraio 2026 - Ha adescato una 13enne su Instagram fingendosi un 17enne e poi l'ha violentata.

Ex ballerina trovata morta in casa nel Milanese, scarcerato il compagno: “Non è certo che sia stato un omicidio”È stato scarcerato Marek Konrad Daniec, il 44enne accusato dell'omicidio della compagna Hanna Herasimchyk trovata morta il 13 giugno 2024 a Pozzuolo...

Milano, violenta 13enne disabile: arrestato attore 51enne. Le foto al telefono, i regali e le chat. «Dai che manca poco»L'uomo, accusato dell'adescamento di altre minorenni, in carcere. Ha attirato la vittima in casa sua con la scusa di mostrarle i suoi cani. I messaggi inquietanti: «Ho bisogno del consenso dei tuoi ge ... milano.corriere.it

Violentò una 13enne: condannato a cinque anniCinque anni al 24enne colombiano arrestato a luglio per aver violentato una ragazzina che aveva adescato via chat fingendosi un 17enne ... primamonza.it

La violenta rapina per mano di un gruppo di ragazzini: uno di loro è stato fermato ma gli altri sono riusciti a fuggire - facebook.com facebook

“Salvata dalla furia violenta del mio ex. Senza quella taxista oggi non sarei viva” x.com